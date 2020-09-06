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Cem Küçük'ten 'İdlib'de 60 asker şehit' sözlerine düzeltme: Sehven söylendi, 34 olarak düzelttim

"60 askerimizi şehit eden Rusya'yı kınayamadık bile"

06 Eylül 2020 19:33

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "İdlib'de 60 asker şehit oldu, kınayamadık bile" sözlerine ilişkin, "Sehven 60 diye söylediğim İdlib’teki şehit sayımız 34’tür" dedi. 

Habertürk'te bir programa katılan Cem Küçük, "Ruslar bizim 60 askerimizi şehit etti, kınayamadık bile. Bu ülkede Amerika daha çok eleştirilir, ama Rusya İdlib'de 60 askerimizi şehit etti, sesimizi çıkaramadık" sözlerine ilişkin düzeltme yayınladı. Küçük, "Dün akşam Habertürk’te sehven 60 diye söylediğim İdlib’teki şehit sayımız 34’tür. Programın ilerleyen bölümlerinde düzelttim. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi. 

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