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Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet cevap veriyor ama daha doyurucu bir açıklama lazım

Mudanya'da billboardlardaki '128 milyar dolar nerede?' ilanlarına ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı

13 Nisan 2021 15:18

T24 Video Haber Merkezi

'HaberTürk Manşet' programında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "128 milyar dolar nerede?' diye sormak bir hakaret midir?" sorusuna yanıt veren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Hayır hakaret değil tabii ki. Ana Muhalefet Lideri (Kılıçdaroğlu) bunu soracaktır. Zaten hükümet de buna cevap veriyor. 'Bu paranın hiçbir yere gitmediğini sadece dövizi bazen baskılamak, düşük göstermek için bozdurulduğu' yönünde bir şey söylüyor. Ama şunu kabul ediyorum daha doyurucu bir açıklama lazım" dedi. 

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın billboardlara astırdığı "128 milyar dolar nerede" afişleri gece yarısı sökülmüştü. Mudanya'da billboardlardaki '128 milyar dolar nerede?' ilanlarına ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Bursa Valiliği, afişlerin güvenlik güçleri tarafından kaldırıldığını belirtmişti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin 128 milyar dolar eksik olduğu CHP tarafından sık sık gündeme getiriliyordu. 

TIKLAYIN - CHP'nin "128 milyar dolar nerede" afişlerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldı

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