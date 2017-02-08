Türk Rock Müziği'nin öncü isimlerinden Cem Karaca, ölümünün 13. yılında anılıyor. Usta sanatçının en sevilen şarkılarından biri 'Tamirci Çırağı'ydı. Cem Karaca-Dervişan ortaklığıyla 1975 yılında yayınlanan eser, heyecanla arkası kuşlu aynasında saçlarını tarayan Tamirci Çırağı'nın bir burjuva kızına olan imkansız aşkının konu edildiği, kısa filmlere dahi konu olmuş teatral şarkı... Bugün Cem Karaca’nın manevi oğlu Genco Sabancı’nın özel albümünde bulunan ve kendi çektiği, daha önce yayınlanmamış 50 fotoğraftan oluşan bir sergi, BASAD Altan Erbulak Sanat Galerisi’nde sevenleriyle buluşacak. Bakırköy Belediyesi ve BASAD’ın (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) katkılarıyla hazırlanan sergi mini bir konserle başlayacak ve 16 Şubat’a kadar gezilebilecek.