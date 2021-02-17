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Cem Adrian'ın gömlek reklamı diye koyduğu linke tıklayanlar yardım kampanyasıyla karşılaştı

Sanatçı Cem Adrian'dan yardım kampanyası için ilginç yöntem...

17 Şubat 2021 16:03

Sanatçı Cem Adrian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda giydiği gömleğin üstüne link bıraktı ancak linke tıklayanlar karşılarında köy okulları için yardım kampanyasının yapıldığı bir sayfayı buldu. 

Sanatçı Cem Adrian sık sık yaptığı yardım paylaşımları ile takipçilerinden destek isterken, bu kez ilginç bir yöntem denedi. 

Adrian fotoğrafa yerleştirdiği linke gömleğin markası yerine köy okullarına yardım projesinin adresini koydu. Bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin "Okulumuzun tüm eksikleri tamamlandı, teşekkür ederiz" notuyla yaptığı paylaşım için Adrian "Kaydırmalı gömlek linkimizin etkisi" yorumunda bulundu. 

 

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