Cem Adrian'ın gömlek reklamı diye koyduğu linke tıklayanlar yardım kampanyasıyla karşılaştı

Sanatçı Cem Adrian sık sık yaptığı yardım paylaşımları ile takipçilerinden destek isterken, bu kez ilginç bir yöntem denedi.

Adrian fotoğrafa yerleştirdiği linke gömleğin markası yerine köy okullarına yardım projesinin adresini koydu. Bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin "Okulumuzun tüm eksikleri tamamlandı, teşekkür ederiz" notuyla yaptığı paylaşım için Adrian "Kaydırmalı gömlek linkimizin etkisi" yorumunda bulundu.