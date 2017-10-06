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Celal Talabani, Süleymaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor

06 Ekim 2017 16:58

Irak'ın ilk cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani bugün Süleymaniye’de toprağa verilecek. Tedavi gördüğü Almanya'da salı günü hayatını kaybeden Talabani'nin cenazesi, uçakla Berlin'den Süleymaniye'ye getirildi. Cenaze törenine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani'nin yanı sıra ABD, İtalya, İran, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerin temsilcileriyle çok sayıda büyükelçi ve konsolos katılıyor. Cenazenin getirildiği Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda 21 pare top atışı yapıldı. Talabani, Büyük Süleymaniye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, evinin yakınında, Debaşan’da toprağa verilecek.

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Celal TalabaniSüleymaniye&#39;de son yolculuğuna uğurlanıyor

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