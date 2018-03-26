Celal Şengör'den Stephen Hawking'e: İnsan harabesi

Prof.Dr. Celal Şengör, İngiliz Fizikçi Stephen Hawking'ten bahsederken “İnsan Harabesi” nitelemesinde bulundu. Prof.Dr.Celal Şengör Habertürk TV'de Teke Tek programında, geçtiğimiz hafta (14 Mart 2018) hayatını kaybeden İngiliz fizik Profesörü Stephen Hawking ile tanışmasını anlatırken, meslektaşı için “İnsan Harabesi” benzetmesi yaptı. 21 yaşında tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Stephen Hawking için “İnsan Harabesi” tabirini kullanan Şengör, sosyal medyada tepki çekti.