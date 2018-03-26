T24 LogoT24 Logo
Haberler

Celal Şengör'den Stephen Hawking'e: İnsan harabesi

26 Mart 2018 17:15

Prof.Dr. Celal Şengör, İngiliz Fizikçi Stephen Hawking'ten bahsederken “İnsan Harabesi” nitelemesinde bulundu. Prof.Dr.Celal Şengör Habertürk TV'de Teke Tek programında, geçtiğimiz hafta (14 Mart 2018) hayatını kaybeden İngiliz fizik Profesörü Stephen Hawking ile tanışmasını anlatırken, meslektaşı için “İnsan Harabesi” benzetmesi yaptı. 21 yaşında tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Stephen Hawking için “İnsan Harabesi” tabirini kullanan Şengör, sosyal medyada tepki çekti.

ETİKETLER

insan harabesicelal şengörstephen hawking

Diğer Videolar

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan Doku 30 gündür kayıp | Yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24