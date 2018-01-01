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Celal Şengör: Fatih Sultan Mehmet Müslüman değildi, 'ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş

01 Ocak 2018 15:06

Prof. Dr. Celal Şengör, “Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum’ demiş” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Celal Şengör, “Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum’ demiş” açıklamasında bulundu. OdaTV'nin haberine göre, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fatih Müslüman değildi” iddiasında bulundu. Celal Şengör, Osmanlı'nın “cihan imparatorluğu” olarak anılmasına karşı çıkan “Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum’ demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" diye konuştu.

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