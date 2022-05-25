Celal Şengör: Bunların hepsi masal, Hz. İbrahim diye birinin yaşadığı malum değil, Musa'yı da tarih bilmiyor

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Katıldığı bir televizyon programında jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, "Harran Hz. İbrahim'in yaşadığı yer" diyen Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal'a "Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok" diyerek karşı çıktı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim Bilim programı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlendi. Programa jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı.

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa ve din konusunun bahse açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor" sözlerine yer verdi.

Önal'ın sözünü kesen Şengör, "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil" diye konuştu.

"Bu söylenen kişiler tarihte yok"

Bahsi geçen peygamberlerin hiçbir zaman var olmadığı hakkında konuşan jeolog Şengör, "Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok" dedi.

"Musa bence efsaneden daha fazlasıdır"

Diğer yandan felsefe profesörü olan Ahmet Arslan'da söz alarak, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış. Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir. Musa bence efsaneden daha fazlasıdır" ifadelerini kullandı.