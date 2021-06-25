Çekya'yı kasırga vurdu: 150 yaralı

Çekya’nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Bölgeden geçen Türk firmasına ait tır devrilirken, şoförü ameliyata alındı. Hodonin’de bulunan Türk Şehitliği'nin durumu hakkında ise bilgi alınamıyor.



Çekya’nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Aniden başlayan dolu ve fırtına sonrasında yedi belediye hasar bildirirken en büyük hasarı Hruky, Moravsk Nov Ves, Luice ve Mikulice kasabaları aldı. Bölgedeki çoğu evi su basarken, kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğunu tahmin ediyor. Bölge itfaiyeleri özel alarm seviyesi ilan ederken ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya'dan yardım ve takviyeler bölgeye gidiyor.



Güney Moravya bölgesi kurtarma ekiplerinin sözcüsü Hedvika Kropkov: “Ölümlerin olduğunu doğrulayabilirim, ancak şu anda tam sayıyı bilmiyoruz. İnsanlar yıkılan evlerin altında ya da sular altında kaldı ve hala ekiplerin ulaşamadığı birçok yer var.” dedi.



Hodonn hastanesinin müdürü Antonn Tesak: “Yaklaşık 150 yaralıyı tedavi ettik. Yaşanan durum bir savaş alanını andırıyordu. Her yerde kan vardı ve çaresiz insanlar gözyaşları içindeydiler. Başlarının üzerindeki çatıyı kaybettiler ama hayatlarını kurtardılar. ” dedi.



Brüksel’deki AB liderler zirvesinde bulunan Andrej Babis ise twitter hesabından yaptığı açıklamada: “Hava muhalefeti nedeniyle Çekya’ya dönmem imkansız. Komutanlarımızla ve başbakan yardımcım ile görüştüm. Afetten etkilenen vatandaşlara acil hükümet yardımı yapılması için gereken talimatları verdim” dedi.