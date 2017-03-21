Çektiği 'Hayır' videosu nedeniyle tutuklanan Gül: Mustafa Kemal'e borcumu ödemeye gidiyorum

Güçlü Meclis Platformu geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan referandumla ilgili olarak "Hayır Nedir?" adlı bir video yayınlamış, videoda Ali Gül "Neden hayır denilmesi gerektiği"ni anlatmıştı. Hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaşan bu videonun ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğu Ali Gül, tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Yoğun beğeni alan "Hayır" videosunun sonunda "Video tutarsa tutuklanırız" ifadesini kullanan Gül, savcıya ifade vermeden önce tekrar bir video yayınlayarak, "Mustafa Kemal'a borcumu ödemeye gidiyorum. Bu milletin çocukları korkuyu, tutsaksaklığı ve ölümü değil; özgürlüğü ve mutluluğu hakediyor. O günler de gelecek" ifadesini kullandı. Çektiği bu videonun ardından, mahkemeye ifade veren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Gül, sahte isimle açılmış bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklandı. Gül, Cumhurbaşkanı'nın avukatının suç duyurusunda bulunmasına neden olan Twitter hesabını kendisinin kullanmadığını belirterek "Hayır" videosu nedeniyle hedef haline getirildiğini söyledi. Ancak hâkim "siber suçlar araştırma raporuna" göre, söz konusu hesabın Gül'e ait olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.