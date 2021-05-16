Çekmeköy’de şiddetli dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

İstanbul'da öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber Anadolu Yakası Çekmeköy bölgesinde dolu yağışı etkili oldu.

Doluya karşı bazı vatandaşlar araçlarını örtülerle örterek korumaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşların araçları dolu yağışından hasar gördü. Öte yandan, Çekmeköy'de de etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Belirli aralıklarla yaklaşık bir saat yağan yağmur ve doluya bazı sürücüler araçlarında, bazıları ise motosiklet üzerinde yakalandı. Sürücüler araçlarına zarar vermemek ve olası bir kazanın da önüne geçmek için araçlarını köprü altlarına park ettiler. Sürücüler, köprü altlarında yoğunluk oluşturdu.