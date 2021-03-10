Çekmeköy'de ıslah çalışmasına tepki: "İBB ve İSKİ'ye 4 sorumuz var"

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından AKP döneminde başlayan ıslah çalışması mahallelinin tepkisine rağmen devam ediyor.

Farabi Sokak Mağdurları isimli Twitter hesabında bugün yapılan paylaşımda İSKİ ve İBB'ye 4 soru yöneltildi;

"Derenin altında ve üstünde dere yatağı kaydırıldı. Neden? Bu usulsüz müdahaleyi İSKİ en kıdemli müdür yardımcısı Selami Taşer Bile kabul etti.

- Kemal Duman ile Ahmet Kara'nın evleri 10 metrelik dere koruma bandında değildi. Neden bu evleri yıktın İSKİ, İBB?

- Evleri yıkılmış, yıkılacak insanlar dere ıslahı projesini istiyorlar. Neden vermiyorsunuz İSKİ, İBB?

- Bu soruların cevabı bulunana kadar dere ıslahını neden durduramıyorsun İSKİ, İBB?

Farabi Sokak mağdurları adına bölgeden video çeken bir vatandaş, "Gördüğünüz gibi deremiz nazlı nazlı akıyor. Suyu tertemiz. Koku yok. Taşkınlara sebebiyet vermiyor. Doğayla son derece uyumlu. Buraya dozer sokulmasın. Yazıktır, günahtır. Sadece betoncular ve rantçılar kazanacak" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 4 Mart'ta da Farabi Sokak Serindere’de dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinaları tarafından kazı çalışması başlatılmıştı.

Mahalleli belediyeye, "Çalışmaları acil durdurun" çağrısında bulunmuştu. Mahalleli derenin kurutulması ve etrafındaki ağaçların sökülmesine tepki gösteriyor. Müteahhitlerin yaptığı sitelere, kolejlere yeşil alan kazandırmak için böyle bir yola başvurulduğunu öne süren mahalleliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları durdurması talebini yineledi.

"Islah çalışmasıyla araziler el değiştirdi, yeni bloklar yapıldı"

Mahallede yaşayan Abbas Karakaya daha önce çalışmalara şöyle tepki göstermişti:

“Dere ıslahı iki sebepten olur. Eğer bu dere taşkınlara neden oluyorsa ve burası kanalizasyon ya da çöplük olarak kullanılıyorsa ıslah çalışmaları yapılmalı. Bu derede ise böyle bir şey yok. Dere deyince ilk akla gelen Ayamama deresi. Ancak bizim bahsettiğimiz derenin kenarında 30 yıldır gecekondularda yaşayanlar var. Bu insanlar bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Bu dere kokmuyor, taşmıyor. Dere ıslah çalışmalarının adı anıldığı andan itibaren buradaki araziler el değiştirdi, yeni bloklar yapıldı. Betonlaşmanın gereği olarak bunu yapıyorlar. Bu dere İstanbul'un doğal kalan nadir derelerinden biri. Çekmeköy'ün en önemli sorunlarından biri otopark sorunu. Bu siteler bu durumu daha da katmerli hale getirecek. Şimdi soruyorum: Durup dururken kendi halinde akan bir dereyi neden kurutuyorsunuz?”

30 yıldır taşmadı

Çekmeköy Merkez Mahallesi'ne bağlı Farabi Sokak'taki evler, geçen 2 Ağustos 2018 tarihinde su havzası alanı olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Mahallede 30 yılı aşkın süredir yaşayan ancak belediye tarafından evleri yıkılan aileler, çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Belediye görevlileri çadırları zorla sökünce, ailelere konteynerlere sığınmıştı.

Söz konusu dere çalışmasıyla ilgili tabelada yapı çalışmalarıyla ilgili yer alan bilgiler şöyle:

Çekmeköy Köy İçi Deresi Peyzajlı Dere Islahı ve Peyzaj Projelendirme İşi; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İSKİ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj. Derenin kurutulmasıyla ilgili çalışmalar son bir yıldır gündemde. En son 5 ay önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir video paylaşarak derenin taştığını söyleyerek burada çalışmalara başlanacağını belirtti. Ancak bu dere 30 yıldır taşmadı. Çekmeköy'de son birkaç yıldır yapılan sitelere yeşil alan kazandırmak için böyle bir girişim olduğu da sıkça gündeme gelmişti.