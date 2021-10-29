Çekirdek çitlerken Mustafa Sarıgül'ü karşılarında buldular: Vallahi tanıyamadım abi ne söylesek yalan olur

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül‘ün çekirdek çitleyen gençlerle yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. Çekirdek çitlerken karşılarında Sarıgül'ü gören gençler, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı'nı tanıyamadı. Gençlerden biri Sarıgül'e "Vallahi tanıyamadım ne söylesek yalan olur" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül elinde çekirdek yiyerek yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. Seçim çalışmaları esnasında bir lokale giren Mustafa Sarıgül, çekirdek çitleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Çekirdek çitleyenlerin, Mustafa Sarıgül’ü tanımaması ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

Sarıgül, vatandaşlara, “Siz bakalım beni tanıyor musunuz?” diye sorarken, çekirdek çitleyenlerden biri “Vallahi tanıyamadım abi. Ne söylesek yalan olur” diye karşılık verdi. Daha sonra kaymakam, milletvekili ve belediye başkanı gibi tahminler gelirken Mustafa Sarıgül videoyu çeken kişiye “Söyleme sakın” diye uyarıda bulundu.