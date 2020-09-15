Kaz Dağları'ndaki maden projesinin ÇED toplantısı tepkiler üzerine iptal edildi

Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen ve 3.5 milyon ağacın kesilmesine neden olacak Halilağa Bakır Madeni Projesi kapsamında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Bölge halkı ve çevrecilerin protesto gösterilerine jandarma biber gazı ile müdahale etti. Koronavirüs tehdidine karşın Canakkale Valiliği'nin izniyle yapılan toplantıda ÇED masası devrildi. Arbede üzerine ÇED toplantısı iptal edildi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen ve 3.5 milyon ağacın kesilmesine neden olacak Halilağa Bakır Madeni Projesi kapsamında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi.

Toplantının yapılmasına Çanakkale Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, İDA Dayanışma Derneği, Çan Çevre Derneği ve yurttaşlar tarafından pandemi nedeniyle toplantının iptal edilmesi için Çanakkale Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdiler. Ancak itirazlar dikkate alınmadı ve pandemi koşulları olmasına rağmen toplantının yapılmasına için verildi.

Toplantı için Hacıbekirler Köyü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre illeden köye gitmeye vatandaşlar kimlik kontrolüne tabi tutuldu.

Toplantının yapılacağı Hacobekirler Köyü Camii dışında çevreciler protesto ederken ÇED heyeti toplantının açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra çevreciler adına konuşan KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, halk sağlığının riske atıldığını belirterek toplantının hukuki olmadığını belirtti ve "Toplantı acilen durdurulmalıdır. Buradan bir kişi bile Koronavirüs kaparsa sorumlusu toplantıyı iptal etmeyen yetkililer olacaktır" dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, toplantının iptalinin ardından değerlendirme yaptı. Kazdağları’nda bir maden için 3.5 milyon ağacın kesilmek istendiğine dikkat çeken Öztunç, “Bugün bu bakır madeninin ÇED toplantısı vardı. Toplantının bugün yapılmasının yanlış olduğu defalarca söyledik ama Çanakkale Valiliği buna izin verdi. ‘Pandemi koşullarına uyacağız’ dedi. Oysa pandemi koşullarına uyma imkanı yoktu” dedi.

Köylülerin, çevrecilerin toplantı için bölgede toplandığını söyleyen Öztunç, “Bizim uyarılarımız dikkat alınmadı ve ÇED toplantısı yapılmak istendi. Köylülerin ve bizlerin itirazları sonucu toplantı ertelenmek zorunda kaldı” diye konuştu.

CHP’li Öztunç, şöyle devam etti:

“Çanakkale Valiliği, neden buna izin vermek istiyor? Cengiz Holding olduğu için mi izin verildi? Türkiye’nin dört bir yanında ÇED toplantıları iptal edilirken Çanakkale’de izin verilmesi firmadan kaynaklı mıdır? Bu yanlıştır, Kazdağları’na dokunmayın diyoruz. Kazdağları nefestir, hayattır. Bu direnişimiz sürecek. Bu maden ocağının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. ‘Kazdağları’ndan elinizi çekin”

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