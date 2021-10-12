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'Çaycı Hüseyin': İlla öleceksek Teşkilat dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum

Oyuncu Özmol, sosyal medyada çıkan "Öldü" haberlerine tepki gösterdi

12 Ekim 2021 10:07

Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan ve sosyal medyada hakkında "Öldü" haberleri sıkça paylaşılan oyuncu Alpaslan Özmol, "İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum" dedi. 

'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak kendisinin yaptırmadığını söyleyen Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz? Ölüyor muyuz? bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" diye konuştu. (DHA)

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