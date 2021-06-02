Çay üreticisi anlattı; Çayda kota ve kontenjan uygulaması ne anlama geliyor?

Karadenizli müzisyen ve aynı zamanda çay üreticisi olan Altan Civelek çayda kota ve kontenjan uygulamasının ne anlama geldiğini ve neden karşı çıktıklarını çay tarlasında anlattı. Kota ve kontenjanın ne anlama geldiğini, çay üreticilerinin özel sektöre nasıl muhtaç bırakıldığını aktaran Civelek, "Bizim isyanımız tam olarak ÇAYKUR’un bizi özel sektöre muhtaç etmesi" dedi.

Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü’nde 3 dekarlık çay bahçesi bulunan müzisyen Altan Civelek, pandemi nedeniyle iş yerleri kapanınca memleketine döndü.

ÇAYKUR’un çayda koyduğu kota ve kontenjan uygulamalarıyla, üreticileri; özel sektöre “muhtaç” ettiğini savunan Civelek, “Biz burada art niyet arıyoruz” dedi. “Çayla ilgili yanlış bilinenlerden kaynaklı birkaç şey söylemek istiyorum” diye konuşan Altan Civelek, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

“Karadeniz şarkıları söylüyorum. Ama bugünkü video çekmemin sebebi müzik değil. Şu an mekanlarımız kapalı olduğu için ben de annemin memleketine çay bahçesine yardım etmek için geldim.”

“Yaş çayın içilebilir hale gelmesi için çay fabrikalarına gidip işlenmesi kurutulması yaklaşık beş işlemden geçmesi gerekiyor. Devlet tarafından açıklanan kilosu bu sene 4 lira. Bizim 4 liraya verdiğimiz yaş çay kilosu sizin önünüze nasıl 40 liraya çıkıyor? Bizim verdiğimiz 5-6 kilo yaş çaydan bir kilo kuru çay elde ediliyor. Kuruyunca 100 kilodan 18 kilo bir rakam elde ediliyor. O yüzden bizde fiyat düşük oluyor, sizin karşınıza çıktığı zaman yükselmiş oluyor.”

Üç dekarlık yaş çaydan ÇAYKUR'a toplamda 45 kilo verdiğini söyleyen Civelek, şöyle konuştu:

"Kota dediğimiz ise mesela benim 3 ton çayım var bahçemde fakat devletimiz yani ÇAYKUR diyor ki ‘Benim kapasitem senin çayının ancak yüzde 60’ını almaya yeter. Geri kalan yüzde 40’ı ne yaparsan yap’ diyor. Kontenjan da bana verdiği kotayı doldurmam için benim ona yaş çay satmam gerekiyor. Yani benim 3 dekar vardı. Toplam da 45 kilo çay verebiliyorum ÇAYKUR’a. Çayınızı neden özele vermek zorunda kalıyorsunuz diyorlar? Çünkü çayımız dalında 8-10 gün durabilir. 10 gün sonra çayımız dalında ağaca dönüşür. Bu da çayı kalitesiz bir hale getirir. En iyi çay filiz çaydan çıkar. Çayımız hasat mevsimi geldiğinde bir hafta içerisinde toplayıp fabrikada işlenir hale getirmemiz lazım ki kaliteli çay içelim.”

“ÇAYKUR hem kota hem kontenjan uyguladığı zaman ben bahçemdeki bu çayı bu kadar kısa bir sürede ÇAYKUR’a veremiyorum. Veremeyince de özel sektöre yönelmek zorunda kalıyorum. Ama özel sektör de bunu fırsat bilip ÇAYKUR’un 4 liraya aldığı satın aldığı yaş çayı, bizden 2 lira 80 kuruşa kadar düşük alabiliyor”

“En azından çay fiyatı açıklandığı zaman bir de taban fiyat açıklansın. Böyle olunca üretici çayını nereye satacağının endişesini duymadan rahat bir şekilde günde 200-300 kilo çay toplar. ÇAYKUR’a vermesi gereken kontenjanını ÇAYKUR’a verir"