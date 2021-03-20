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Çay ocağında 'şiir tamirciliği' yapıyor: "Bu bir merhabadır, bir selamdır"

20 Mart 2021 13:51

Kahramanmaraş'ta bir çay ocağı işletmecisi camına  `Şiir tamir edilir´ yazısı asarak kendisi gibi şiir yazanlara yardımcı oluyor. Yaptığı işin adını 'şiir tamirciliği' koyan Hüseyin Burak Us, amatör şairlerin şiirlerini düzeltip, onlara tavsiyede bulunuyor.

2 şiir kitabı çıkaran, şairliğinin yanında tiyatro kulübü de bulunan Us, "Aslında bu tamirden ziyade eli kalem tutan insanlarla bir tanışma vesilesi. Yani bu bir merhabadır, bir selamdır buradaki yazımız. Ve dünyada da bir ilktir bu şiir tamirciliği" dedi.

Şiir yazmaya meraklı kişilere yardım etmek adına 'şiir tamirciliğine' başladığını belirten Hüseyin Burak Us, 30 yıldır şiirin içerisinde olduğunu ve 500 civarında şiir yazdığını söyledi. 

şiir tamirciliğikahramanmaraşHüseyin Burak Us

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