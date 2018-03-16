Çavuşoğlu'ndan basın toplantısında tepki: FETÖ'cü gibi gördüm sizi

Astana'da düzenlenen Suriye toplantısında bir gazetecinin yönelttiği sorulara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ'cü ağzıyla sorulan soruları yanıtlamıyorum” ifadesini kullandı. Astana'da düzenlenen Suriye toplantısı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, toplantının sonunda “Afrin'de düzenlenen operasyon Suriye'nin egemenlik haklarının ihlali değil mi?” ve “İki Türk diplomatın İsviçre'de bir işadamını kaçırmaya çalıştığı, bu yüzden İsviçre tarafından sınır dışı edilmek istenmeleri konusunda düşünceniz nedir?” soruları yöneltildi. Çavuşoğlu soruları soran gazeteciye, “Kendinizi tekrar tanıtır mısınız?” diye sorunca “yerel gazeteciyim” yanıtını aldı. Bunun üzerine Çavuşoğlu, “FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Yerel gazeteciliğinizi bilmem ama FETÖ ağzıyla yöneltilen soruları yanıtlamıyorum” dedi.