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Çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldı

30 Eylül 2020 11:09

İstanbul Esenyurt'ta silahlı çatışmaların yaşandığı taksi durakları İBB ekiplerince kaldırıldı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan taksi durakları çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 4 taksi durağı belediye ekiplerince mühürlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu sabah taksi duraklarını kaldırmak için belirlenen adreslere gitti. 4 taksi durağı İBB ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında polisin de yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

TIKLAYIN - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga: 3 ölü

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