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Çatıdaki kar çığ gibi arabaların üzerine düştü

Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi

25 Mart 2022 19:59

Erzurum’da bir iş yerinin çatısında biriken kar büyük bir gürültüyle cadde üzerindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay Erzurum’un Yukarı Mumcu mahallesinde meydana geldi. 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası evlerin ve işyerlerinin çatısı tonlarca ağırlığındaki kar kütleleriyle doldu. Dün öğlen saatlerinde bir iş yerinin çatısında biriken kar yığıntısı büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine düştü.

Araçların üzerine düşen kar kütlesi sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri o sırada yoldan geçenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaynak: İHA

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