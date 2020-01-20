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Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

20 Ocak 2020 17:14

Hindistan’ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.

Haydarabad’ın Shadnagar şehrinde ormana yakın bir yerde yaşayan Vijay Kumar, sabah kalktığında evinin çatısında uyuyan bir leopar ile karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ve Vahşi Yaşam yetkilileri, çatıda uyuyan leoparı ilaçla etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı. Çevrede paniğe neden olan leoparın Nehru Hayvanat Bahçesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

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