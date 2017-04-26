Cassini bugün ilk defa Satürn'ün halkalarına tehlikeli bir dalış gerçekleştirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Cassini uzay aracı Satürn'ün halkaları arasından geriye ana gezegenine baktığı ve Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından bir fotoğrafını çekti. NASA'da çalışan astrofizikçi Umut Yıldız da Twitter hesabından bugün ilk defa Satürn'ün halkalarına tehlikeli bir dalış gerçekleştireceğini belirterek şu bilgileri paylaştı: "Cassini bugün ilk defa Satürn'ün halkalarına tehlikeli bir dalış gerçekleştirecek. Cassini 15 Eylül 2017'de hizmetten çıkarılıp son yolculuğuna uğurlanacağı için kalan bu 4.5 ay sürecinde artık riskli manevralar yapacak. Riskli manevraların en ilginci harikulade halkaların içinden geçerek yakından veri toplayıp bilgi edinmek olacak. Şu anki plana göre Cassini, 22 kez kuzey-güney doğrultusunda Satürn halkalarının içinden geçecek! Her ne kadar geçeceği halkayı oluşuran maddenin çok çok ince olması beklense de kalkan görevi görmesi için iletişim uydusu önde dalacak. Yani bugünkü geçişi çok önemli, eğer bir sorun olmadan geçerse, bundan sonraki halka geçişleri için cesaret verecek. Geçiş sırasında çanak, Dünya yönünde olmayacağı için iletişim o anda olmayacak. Ancak 27 Nisan 10:30 TSİ'de DSN Goldstone 70 metrelik antenimizle yakından ilk Satürn halkasının resimlerini alacağız"