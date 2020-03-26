Canlı yayını kapatmayı unutan şarkıcı Sıla'nın hareketi sosyal medyanın gündeminde

Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' uyarıları nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar için İnstagram hesabı üzerinden online bir konser düzenleyen şarkıcı Sıla, konserin bitmesiyle birlikte kendisini seyredenlere veda ederken, bıkkınlık gösteren bir yüz ifadesi takındı. Vedanın ardından canlı yayını kapatmadığını fark etmeyerek bıkkınlık gösteren bir yüz ifadesi takınan Sıla'nın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Takındığı yüz ifadesi nedeniyle eleştirilen Sıla, konuyla ilgili İnstagram hesabından bir açıklama yaparak, “Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna" dedi.

Sıla'nın yaşadığı olayın sosyal medyada yer almasıyla birlikte komedyen Şahan Gökbakar da Sıla'yı tiye alan bir video yayınladı. Yayınladığı videoda olayı tiye alan Gökbakar'a tepki gösteren şarkıcı Sıla, "Ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe’de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?” dedi.