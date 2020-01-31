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Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti

31 Ocak 2020 10:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki kayak tatili ile ilgili tartışmada Metin Özkan'dan seviyesiz sözler. Özkan'ın, gazeteci Necdet Saraç'a "kötü kayarım bak" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programı Gece Görüşü'ne katılan Gazeteci Metin Özkan'ın sözleri tepki topladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışma sırasında Özkan'ın kullandığı "Necdet Bey, kötü kayarım bak" sözleri tepkilere neden oldu. 

CNN Türk'te Hande Fırat’ın Gece Görüşü programında konuşan Metin Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tatil tartışması sırasında, kendisi ile tartışan Gazeteci Necdet Saraç'a "Necdet Bey, kötü kayarım bak, kayak işlerini en iyi bilen benim" ifadeleriyle cevap verdi.

Programın konuklarından Necdet Saraç, Özkan'ın sözlerine tepki göstererek, "Terbiyeni takın. Yanlış yapma, yanlış yapıyorsun. Terbiyesizliğe gerek yok" dedi. Programın devamda tartışmanın devam etmesi üzerine Hande Fırat, izleyenlerden özür diledi.

Metin Özkan'ın canlı yayında kullandığı sözler sosyal medyadan büyük tepki topladı.

 

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