T24 LogoT24 Logo
Haberler

24 TV canlı yayınında tuhaf ses... "Lütfen itiraf edin hanginiz yalıda oturuyorsunuz?"

"Lütfen itiraf edin yalıda evinizde sıkılmadığınıza dair paylaşım yapıyor musunuz?"

22 Nisan 2021 15:03

Canlı yayınlarda duyulan “garip” seslere bir yenisi 24 TV ekranlarından eklendi. ‘Analiz Sentez' programını sunan Beste Uyanık, canlı yayına yansıyan vapur sesinden sonra “Birinin evine sürekli bir vapur uğruyor iki seferdir. Lütfen itiraf edin yalıda evinizde sıkılmadığınıza dair paylaşım yapıyor musunuz? Bu vapur sesi nedir? Biz stüdyodayız” ifadelerini kullandı. Programa evinden bağlantı yapan Yusuf Alabarda, Ankara’da olduğunu belirtti ve "Ancak Ankara’ya deniz getirildiğinde belki olabilir" diyerek sunucu Beste Uyanık’a takıldı. Diğer konuk Dr. Rahmi İncekara da canlı yayına evinden bağlanırken ünlü sunucuya takılarak seyir halinde olduğunu ve hatalı sollama yaptığını söyleyerek stüdyoda gülüşmelere sebep oldu.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Öğretim üyesi Dr. Rahmi İncekara, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda’nın konuk olduğu programda ekrana yansıyan tuhaf sesin  nereden geldiği ise anlaşılamadı.

24 tvanaliz sentezsdestuhafgarip

Diğer Videolar

CHP'den AKP'nin videosuna yanıt: Halk bu sefalete nasıl geldi, 7 dakikada açıklamışlar; Hamza Dağ'a teşekkür ederiz

Gündem olan röportaj: 7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi; 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca...

Bitlisli çiftçi: 30 yılda bir ev aldım onu da banka kredisini ödemek için sattım

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt: "Söz uçar icraat kalır"

HDP'li Buldan: Öldürülen binlerce kadın varken devlet bütün koruma gücünü mafya için seferber etmiş

TİP: Neymiş? Millet açmış, buyurun; gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyin!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Peker'in işaret ettiği Paramount Otel'in ilk sahibinin kızı: Cihan Ekşioğlu,...

İsmail Saymaz, Veyis Ateş ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Erdal Aras‘la...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cem Küçük, "Elinden geleni ardına koyma" dediği tweetini Sedat Peker...

Barış Yarkadaş: Erdoğan, Soylu'nun televizyona çıkmasını yasakladı ...

Demirören'in borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na ipotek ettirdiği arazilerin imar planı...

Eski İBB Başkanı Sözen: Erdoğan, belediye başkanı olmasından sonra biyolojik...

Fatih Altaylı, Teke Tek'e ara verdi: Bu bir veda programı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Peker'in işaret ettiği Paramount Otel'in ilk sahibinin kızı: Cihan Ekşioğlu,...

İsmail Saymaz, Veyis Ateş ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Erdal Aras‘la...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24