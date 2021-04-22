24 TV canlı yayınında tuhaf ses... "Lütfen itiraf edin hanginiz yalıda oturuyorsunuz?"

Canlı yayınlarda duyulan “garip” seslere bir yenisi 24 TV ekranlarından eklendi. ‘Analiz Sentez' programını sunan Beste Uyanık, canlı yayına yansıyan vapur sesinden sonra “Birinin evine sürekli bir vapur uğruyor iki seferdir. Lütfen itiraf edin yalıda evinizde sıkılmadığınıza dair paylaşım yapıyor musunuz? Bu vapur sesi nedir? Biz stüdyodayız” ifadelerini kullandı. Programa evinden bağlantı yapan Yusuf Alabarda, Ankara’da olduğunu belirtti ve "Ancak Ankara’ya deniz getirildiğinde belki olabilir" diyerek sunucu Beste Uyanık’a takıldı. Diğer konuk Dr. Rahmi İncekara da canlı yayına evinden bağlanırken ünlü sunucuya takılarak seyir halinde olduğunu ve hatalı sollama yaptığını söyleyerek stüdyoda gülüşmelere sebep oldu.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Öğretim üyesi Dr. Rahmi İncekara, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda’nın konuk olduğu programda ekrana yansıyan tuhaf sesin nereden geldiği ise anlaşılamadı.