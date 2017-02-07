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Canlı yayında tepki çeken sözler: 11 yaşındaki kızlar çıtır olur

07 Şubat 2017 20:41

Zahide Yetiş'in programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy, seyirci sorularını yanıtladığı sırada verdiği cevapla şaşırttı. Dr. Aksoy, Zahide Yetiş'in, "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama Hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman. Neden?" sorusuna, "11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Sen de çıtırsın herhalde" sözleriyle yanıt verdi. Dr. Aksoy'un, cevabı karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Zahide Yetiş, sadece gülümsemekle yetindi.

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