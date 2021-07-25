Canlı yayında tansiyon yükseldi, Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek ile Siyaset Bilimci Tacettin Kutay arasında yaşanan gerginlik sonrasında bir anda tansiyon yükseldi. Karşılıklı atışmanın yaşandığı tartışma ekranlara böyle yansıdı.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek ve Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, TV100 ekranlarında birbirine girdi.

Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı, “Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz” açıklamasını değerlendirdi.

“Daraldım ben Berhan bey adına da daraldım. Bu mevzuları Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşmak çok sıkıntılı" diyen Kutay sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek zorunda. Ne alakası var Kemal Kılıçdaroğlu’nun o koltukla ve Kuva-i Milliye ile diye soruyorum."

Kutay'ın bu sözleri sonrası stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi.