Canlı yayında kavga; iki yorumcu birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu

TV100'de yayınlanan "Var Odası" programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı. 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili çıkan kavgada bardaklar hava uçuşurken taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik sonrası program reklam arasına gitti.

TV 100 ekranlarında yayınlanan VAR Odası programında, "2010-2011 sezonunun şampiyonu kim?" tartışması stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

"Hırsızsınız"

Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.

Programa ara verildi

Emre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.