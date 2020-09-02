Müge Anlı'nın programında konuğun kadınlara yönelik cinsiyetçi sözleri tepki topladı

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan Ayşe Avcı, kocasının kendisinin yeğeniyle aldattığını anlattı. Avcı söz konusu olayda kocasını savunurken, kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da kullanıcılar "Gerçekten kafanızı asla anlamıyorum", derken başka bir kullanıcı da "Neyse konuşmayayım şimdi" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

Avcı'nın "Karı erkek eşit ama bayan daha kendini kollamalı. Bayan namus, erkek de namus ama bayan daha namus" ifadesine Müge Anlı, "Yani kadın yaparsa namussuz olur, erkek yaparsa önemli değil öyle mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Ayşe Avcı isimli konuk "Yani biz öyle gördük. Erkek pişman oldu. Bayan gelip de 'Teyze ben sana bu hatayı yaptım. Çok pişmanım' demedi" diye konuştu.

İşte Avcı'nın tepki çeken o sözleri:

“Karı- Erkek eşittir ama bayan kendini daha çok korumalı. Erkekte namus ama bayan daha namus. Erkek yapınca namuslu bayan yapınca namussuz olarak gördük biz. Erkek pişman oldu ama bayan gelip de 'teyze ben sana bu hatayı yaptım çok pişmanım' demedi. Annesiyle beraber ‘hayır ben böyle yapmadım. Hayır ben böyle yapmadım’ dedi. Erkek seni zorla alıp da bir odaya koyabilir mi? git jandarmaya ver" gibi tepki çeken ifadeler kullandı.

Bu ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da kullanıcılar "Gerçekten kafanızı asla anlamıyorum", derken başka bir kullanıcı da "Neyse konuşmayayım şimdi" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;