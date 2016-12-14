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Canlı yayında Halep için ağlayan Nihat Doğan: Allahü teâlâ bunun hesabını soracaktır!

14 Aralık 2016 12:42

Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda ‘yorumculuk’ yapan Türkücü Nihat Doğan, canlı yayın sırasında hıçkırıklara boğularak Halep'te benim analarımın, bacılarımın şerefi yere düşerken ben yayın yapamam dedi. "Halep'te Muhammet'in Ümmetinin şerefi yere düşerken sesiz kalıp sessiz kalıp sıcacık evinde oturanlar, vallahi bu vebal sizinde vebalinizdir. Eğer sokağa çıkıp buna tepki göstermeyen devlet yetkilileri, vallahi bu vebal sizin de vebalinizdir. Allahü teâlâ bunun hesabını soracaktır!" diyen Doğan canlı yayını terk etti.

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