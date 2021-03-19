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Canlı yayında 'arkadaşımın aşkısın' tartışması: Seren Serengil yayını terk etti

19 Mart 2021 12:59

Beyaz TV'de Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisini tartışan Arto ve Seren Serengil arasında gerginlik yaşandı.

Bir kişinin sevgilisinin veya eşinin arkadaşıyla ilişki yaşayıp yaşayamacağı üzerine başlayan tartışma Seren Serengil'in Arto'ya "Sen iyice saçmaladın. Böyle yapmayın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı" diyerek yayını terk etmesiyle sonuçlandı. 

Arto ise biten bir ilişkinin ardından, ayrılan kişilerin arkadaşlardan biriyle ilişki yaşamasının normal olduğunu savunmaya devam edince program sunucularından Bircan Bali Gezen de "Tıpkı ikinci kadınlar gibi konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi. 

Arto ve Seren Serengil tartışmasıbeyaz tvBerrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu

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