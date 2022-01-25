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Canan Kaftancıoğlu: Bizim karayollarımıza neden girmiş, diyen çıkacaktır mutlaka

"Dün eşim dahil işinden dönen binlerce vatandaşımız yaklaşık 20 saat TEM’de mahsur kaldı"

25 Ocak 2022 15:53

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TEM otoyolundaki kar temizleme çalışmalarının görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Bizim karayollarımıza neden girmiş?” diyen çıkacaktır mutlaka…"  dedi.

Canan Kaftancıoğlu, yoğun kar sebebiyle kapanan TEM otoyolunda yaptığı İBB ekiplerinin yaptığı kar temizleme çalışmalarına ait görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Kaftancıoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Bizim karayollarımıza neden girmiş?” diyen çıkacaktır mutlaka… Dün eşim dahil işinden dönen binlerce vatandaşımız yaklaşık 20 saat TEM’de mahsur kaldı ve bu soruyu soranların umurunda bile olmayacak hiç."

 

 

 

 

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