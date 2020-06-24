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Çanakkale Köprüsü'nden, yıldırımın düşme anı görüntülendi

24 Haziran 2020 12:44

Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında çalışan bir işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çanakkale'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Gelibolu'daki Sütlüce ile Lapseki'deki Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan bir işçi, cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Bu sırada köprü ayaklarının yapımında kullanılan vinç kadraja girdiğinde, gök gürültüsü ile birlikte boğaza düşen yıldırım kameraya yansıdı.

 

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