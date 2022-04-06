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Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakaladılar

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonunda köpek balığı güçlükle tekneye çekilebildi

06 Nisan 2022 19:23

Çanakkale Boğazı açıklarında balık avına çıkan 2 kişi, 3,5 metre boylarında yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonunda köpek balığı güçlükle tekneye çekilebildi.

Çanakkale Boğazı’nda geçtiğimiz akşam balık avı için açılan Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ile balıkçı Hakan Yüksel'in oltalarına, gecenin ilerleyen saatlerinde sapan cinsi köpek balığı takıldı.

Yaklaşık 1 saatlik süren mücadele sonrasında köpek balığını tekneye alan balıkçılar, o anları da cep telefonu ile kayıt altına aldılar.

Yakalanan köpek balığının boğazda yakalanan en büyük köpek balıklarından bir tanesi olduğunu belirten balıkçı Hakan Yüksel, “Çanakkale Boğazı’ndan profesyonel avcılık yapıyoruz. Bu aralar canlı yemle balık tutmaya çıkıyoruz. Bugün oltamıza çok güzel, yaklaşık 3,5 metre boylarında sapan köpek balığı geldi. 300 kilogram ağırlığı da vardır. Bu zamana kadar Çanakkale Boğazı’nda yakalanan en büyük köpek balıklarından bir tanesidir diyorum bu konuda. Avcılığımıza devam edeceğiz, belki ileride daha büyükleri de denk gelir” dedi.

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ise, “Biz de uzun yıllardır boğazda balıkçılık yapıyoruz. Böyle bir tür daha önce oltamıza denk gelmedi ve biz de görmedik. Yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra sudan çıkartabildik. Balığı yaklaşık 100 metre civarında derinlikte avladık” diye konuştu.

Çanakkale Boğazı'nda son zamanlarda artış gösteren köpek balıkları, dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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