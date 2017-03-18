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Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli bugün atılıyor

18 Mart 2017 13:05

Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli bugün atılıyor. 2023'te tamamlanarak açılması planlanan köprü dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Proje kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te açılması planlanan köprü, dünyanın en uzun asma köprüsünün temeli yarın atılıyor. Çanakkale Deniz Savaşları zaferinin 102.'inci yıldönümünde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın aralarında bulunduğu protokolün katılması bekleniyor.

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanBinali Yıldırıötemel atma töreniÇanakkale 1915 Köprüsü

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