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Can Yılmaz'ın PTT'ye sorusu gündem oldu: 5 liralık hangi işlem yapılıyor?

Yılmaz'a vatandaşlardan da destek mesajı geldi

10 Eylül 2020 16:53

Can Yılmaz'ın PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. PTT'nin sisteminden HGS yüklemesinde üst sınırın 250 lira olduğjunu ve her işlem için 5 TL aldığını belirten Yılmaz'a vatandaşlardan da destek mesajı geldi. 

 

"PTT 5 liralık hangi işlemi yapıyor?

"Kendi telefonumdan kendi internetimi kullanarak yaptığım işlem için neden 5 TL hizmet bedeli ödüyorum?" diye soran Yılmaz, "Bu operasyonda PTT 5 TL'lik hangi işlemi yapıyor? Hadi verelim, bir kere 5 TL verip 1.000 ve 2.000 lira niye yükleyemiyorum?" dedi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Paralı yoldan geçmek için HGS yüklemek istiyorsun, 1.000 TL yükleyeyim diyorsun. Olmuyor. En fazla 250 TL yükleniyor. 250 TL Osmangazi de bitiyor zaten. Her 250 TL'de 5 TL hizmet bedeli ödüyorsun. Kendi telefonumdan yaptığım işlem, kendi hesabımdan kendi internetimi kullanıp kendi 1.000 TL'mi yola vermek için ayrıca PTT'ye 20 TL hizmet bedeli vermek niye? Niye 250 TL sınırı var niye 25 ve 50 TL seçeneği var, her 25 TL'de 5 TL almak nasıl bir seçenek mesela. Bu operasyonda PTT 5 TL'lik hangi işlemi yapıyor? Hadi verelim, bir kere 5 TL verip 1.000 ve 2.000 lira niye yükleyemiyorum?"

Yılmaz'ın paylaşımına diğer kullanıcılardan da destek geldi. Bir çok kullanıcı yaptığı yorumla söz konusu uygulamaya isyan etti. İşte o tepkilerden bazıları:

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