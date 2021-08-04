Can Ataklı Tele1’deki programını neden bıraktığını açıkladı

Gazeteci Can Ataklı, sunduğu Gün Başlıyor programını bugünden itibaren bıraktığını açıkladı. Programını Murat Taylan’a devreden Ataklı, ayrılma sebebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Her işin bir tadı olmalı" dedi.

TELE 1’e destek vermeye devam edeceğini söyleyen Can Ataklı Gün Başlıyor programında şu ifadeleri kullandı:

“4 yıl oldu burada. 4 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Her işin bir tadı olmalı. Gece 11 gibi uyuyorum. Büyük bir tempom var. Yine Korkusuz’da yazılarım, YouTube kanalımda videolarım var. Buralar bir kurum. Buraların bir düzeni var. Burayı sıkıntıya sokmamaya çalıştım. Daha geçen gün bir kurgu üzerinden video hazırladılar. Her yerden suç duyurusu yaptılar. Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum. Merdan Yanardağ ile konuştuk. Buradan ayrılmamın nedeni uyuşmazlık değil. 4 yıl boyunca sert konuşmalar yaptım. Bir kere bile bana bunu deme gibi bir şey demedi. 100 bin ceza geldi kanala, Merdan Yanardağ bir telefon açmadı. O yüzden çok teşekkür ederim Merdan Yanardağ’a.”

Ayrıca Ataklı, bugünkü yazısında programa veda ettiğini şöyle anlattı:

"Bu yazıyı bir ay tatil yaptıktan sonra Tele1’e hâlâ neden çıkmadığımı merak eden izleyiciler/okurlar için yazıyorum.

Dün yani 3 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla Tele1’den dostane biçimde ayrıldım.

Bu tamamen benim kararım.

Bu ayrılık bir baskı, bir tartışma, bir tatsızlık nedeniyle olmadı.

4 yıldır sabahın ilk ışıklarıyla başladığım bir yayını, çok yüksek tempoda her gün üç saatlik bir maratonla sürdürdüm.

Bundan sonra televizyon çalışmalarımı ağırlıklı olarak YouTube üzerinden sürdürme kararı aldım.

Bu kararımı dünkü Tele1 yayınında da izleyicilerle paylaştım.

Ayrıca sadece bu konuyu anlattığım bir YouTube sohbetini de paylaştım.

Arzu edenler bu sohbeti izleyerek ayrılma nedenimi ayrıntılarıyla öğrenebilir."