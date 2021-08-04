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Can Ataklı Tele1’deki programını neden bıraktığını açıkladı

"Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum, sebebi uyuşmazlık değil"

04 Ağustos 2021 12:38

Gazeteci Can Ataklı TELE1'den ayrıldığını canlı yayında açıkladı. Ataklı'nın sunduğu Gün Başlıyor programını bugünden itibaren Murat Taylan sunacak.

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