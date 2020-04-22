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Camiye gidemeyen cemaat için sosyal medyadan vaaz veriyor

22 Nisan 2020 12:15

Bursa'da camiye gidemeyen cemaate imamlar sosyal medya üzerinden ulaşıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cemaatle namaz kılmak yasaklanırken, Bursalı imamlar sosyal medya üzerinden canlı olarak vaaz vererek cemaate ulaşıyor.

Bursa İl Müftülüğü bünyesinde medya inovasyon birimini kurdu. Buradan bulunan stüdyoda her gün bir imam kameranın karşısına geçerek canlı yayından günlük vaaz veriyor. Her gün 1 saat süren vaazlar Ramazan ayı boyunca da farklı programlarla devam edecek. Bu vaazları izlemek isteyen vatandaşlar müftülüğün sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

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bursaimamsosyal medyavaazcemaatBursa İl Müftülüğü

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