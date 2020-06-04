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Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

04 Haziran 2020 09:42

İstanbul Beykoz’da bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahıs, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldı.

Beykoz’da bulunan bir camide geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Caminin abdesthane bölümüne giren ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, caminin musluklarını saniyeler içinde ayağıyla kırarak çaldı. Ardından ekmek poşetine koyduğu musluklarla camiden ayrıldı.

Cami yetkililerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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