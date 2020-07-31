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Camide uyuyan vatandaşın parasının çalındığı anlar...

31 Temmuz 2020 12:40

Gaziantep İslahiye ilçesinde Hacı Ali Öztürk Mahallesinde bulunan bir camide uyuyan yabancı uyruklu bir kişi kimliği belirsiz bir kişi tarafından cebinde bulunan 750 lirası çalındı. Hırsızlık anı ise, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İslahiye'de Merkez Devrişi ye caminde kalan kimsesiz yabancı uyruklu Muhammed Halil isimli şahsın gece 03.06 uyuduğu esnada cami içinde uyuyan kimliği belirsiz kişi tarafından arka cebin yırtılarak parası çalındı. 750 TL'si çalınan Muhammed Halil Sabah uyandığında cebinin yırtıldığı ve cebinde buluna parasının olmadığını far etti. Muhammed, Polisi arayarak parasını çalanlardan şikayetçi oldu. Hırsızlık olayı ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri hırsızlık anının yansıdığı caminin güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Cami Görevlisi Enver Soylu, "Sabah saatlerinde parası çalına Suriyeli vatandaş bana gelerek param çalındı dedi. Bende emniyete gitmesi gerektiğini söyledim. Emniyet görevlileri buraya gelerek görüntüleri inceledi. Hırsızlık yapan şahsı tespit ettiler.

Parası Çalınan Muhammed Halil ise, "Camide uyuduğum sırda cebim keserek paramın çalındığını hissetmedim. 750 TL çaldılar hırsızlıkla ilgili İslahiye ilçe emniyet müdürlüğüne suç duyurusunda buldum. Çalınan parayı cami cemaati bana verdi. Evim yok camiide kalıyorum. İslahiye Emniyet müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun benimle çok ilgilendiler" diye konuştu.

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