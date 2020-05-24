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Aslında ne oldu?

"Cami skandalı Gezi provokasyonunu hatırlattı; Camide içki içtiler, türbanlı kadına saldırdılar yalanını!"

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

24 Mayıs 2020 15:05

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda İzmir'de bir caminin hoparlöründen Çav Bella şarkısı çalınmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan olayı, "Cami skandalı Gezi provokasyonunu hatırlattı; Camide içki içtiler, türbanlı kadına saldırdılar yalanını! Muhafazakar kesimi sokağa dökme çabasını... Yedi yıl oldu provokatörler bulunmadı. Gezi gibi, Çav Bella'nın da üstü örtülmesin" diye yorumladı. 

Tezkan, "Kabataş da benzer bir yalandı. Camiyi tahrip ettiler, içki içtiler dediler; yalandı. Failleri bulunamadı. İzmir de benzer bir olaya doğru gidiyor. Kaç gün oldu, olayın sorumlusu bulunamıyor. Bir provokasyon var. Devletin görevi bunu bulmaktır. Gezi gibi, bunun da üstü kapanmasın" dedi.

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