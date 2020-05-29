T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cami bahçesinde bayıldı; cuma namazını kılabilmek için hastaneye gitmek istemedi

29 Mayıs 2020 13:12

Cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş fenalaşarak cami bahçesinde bayıldı. Cuma namazını kılabilmek için gelen ambulansa binmek istemedi. 

Sivas’ta meydana gelen olayda Mürtaza Çeltek isimli 65 yaş üstü vatandaş, 10 haftanın ardından Cuma namazını kılabilmek için Paşabey Mahallesindeki Yeni Camiye gitti. Namaz vaktini beklerken rahatsızlanıp bayılan Çeltek düşerek başını çarptı.

Çevredekilerin durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Çeltek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak Cuma namazını kılabilmek için ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekipleri ve polis ekiplerini ısrarı üzerine ambulansa binmeyi kabul etti. Çeltek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

habervideocamibayıldısivascuma namazı

Diğer Videolar

İskenderun'da tonlarca akaryakıt ve kimyevi madde ele geçirildi

Trabzonspor taraftarının 'mağlubiyet' isyanı gündem oldu: Hayallerimizi çaldınız

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü

İzmir'in yeni STK'sı TEKDER, kendini tanıttı

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline alıp ot biçti

Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa...

Şanlıurfalı çiftçi: Artık CHP'yi terörist olarak görmüyorum!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı dava Selçuk Yöntem'in başına...

Ayasofya müzesi ihalesini kazanan İsviçreli şirketin 7 yıl daha sözleşmesinin...

İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında savcılığa suç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa...

Şanlıurfalı çiftçi: Artık CHP'yi terörist olarak görmüyorum!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24