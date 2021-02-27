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Çaldıkları paraları, halay çekerek ATM’ye yüklediler

27 Şubat 2021 14:55

Vatandaşların cep telefonlarına sızarak mobil banka hesaplarını ele geçiren 8 kişilik çete, İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise telefonlarını ele geçirdikleri kişilerden çaldıkları parayı banka şubesindeki ATM’de halay çekerek aldıkları anlara ilişkin video bulundu. 

Ankara Emnniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın döneminde evde kalan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı’nın da adı kullanılarak hediye internet içerikli linklerle vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklendiğini tespit etti.

Yapılan araştırmalarda vatandaşların bu linklere tıklamasıyla yüklenen zararlı yazılımla telefonlarına uzaktan erişim sağlandığı ve mobil bankacılıklarına giriş yapıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3’üncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para hesaplarına aktardığı ve bu yolla çalınan paranın izini kaybettirdiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitler üzerine, çete üyesi 8 kişinin İstanbul ve Ağrı’da bulunan lüks rezidanslarda yaşadığı belirlendi. 23 Şubat Salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınarak, Ankara Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesap hareketlerinde 5 milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi.

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