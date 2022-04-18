T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler

Gözaltına alınan E.Ü. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

18 Nisan 2022 19:33

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bağladıkları halatla çekerek otomobil çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.Ü. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi’nde meydana gelen olayda, F.Ö.’ye ait otomobil gece kapısının önünden çalındı. Otomobilini park yerinde göremeyen F.Ö.’nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi.

Otomobili kapının önünden bağladıkları halatla çekerek çaldıkları tespit edilen E.Ü. ve Y.G. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Ü. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

 

kayseriotomobilhalathırsızkocasinan

Diğer Videolar

Ali Babacan: Güzel günler mazide kalmadı, ilk seçimlerden sonra daha da güzel günleri yaşayacağız

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Paylaştığınız mesaja dikkat: Tek tıkla 3 yıl hapis

Fetihtepe'de suyu kesilen anne: Engelli çocuğumu yıkamak için ablama gidiyorum

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den arazi tepkisi: Bu memleket sizin babanızın malı mı?

Ailesinin 12 milyon lirasını kriptoda kaybeden kayıp genç, 18 gün sonra Müge Anlı'da ortaya çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24