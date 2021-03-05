Çaldığı otobüsle Maltepe’den Taksim’e giden şüpheliye 15 yıl hapis istemi; acil bir işi çıktığı için çalmış

İstanbul Maltepe’de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim’e gittiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin savunmasında, aracı acil bir işi çıktığı için aldığını söylediği kaydedildi.

Maltepe’de 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çaldığı ve bir süre gezindikten sonra Taksim’e bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Ali Volkan Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın İETT adına çalışan Özel Halk Otobüsünü olay tarihinde akşamüzeri Maltepe peronlarına park ettiği anlatıldı. Otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın daha sonra geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark ettiği, bunun üzerine polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmada şüpheli Ali Volkan Ç.’nin otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alıp çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.



Şüphelinin Özel Halk Otobüsünü park edilen yerden elde haksız bulundurulan bir anahtarla çaldığı, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, olay nedeniyle otobüs işletmeciliğinden sorumlu olan Özay A. ile otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın şüpheliden şikayetçi olduğu anlatıldı.



İddianamede, şüpheli Ali Volkan Ç.’nin “Gece vakti haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlık” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.