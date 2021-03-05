T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çaldığı otobüsle Maltepe’den Taksim’e giden şüpheliye 15 yıl hapis istemi; acil bir işi çıktığı için çalmış

05 Mart 2021 15:49

İstanbul Maltepe’de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim’e gittiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin savunmasında, aracı acil bir işi çıktığı için aldığını söylediği kaydedildi.

Maltepe’de 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çaldığı ve bir süre gezindikten sonra Taksim’e bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Ali Volkan Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın İETT adına çalışan Özel Halk Otobüsünü olay tarihinde akşamüzeri Maltepe peronlarına park ettiği anlatıldı. Otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın daha sonra geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark ettiği, bunun üzerine polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmada şüpheli Ali Volkan Ç.’nin otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alıp çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelinin Özel Halk Otobüsünü park edilen yerden elde haksız bulundurulan bir anahtarla çaldığı, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, olay nedeniyle otobüs işletmeciliğinden sorumlu olan Özay A. ile otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın şüpheliden şikayetçi olduğu anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Ali Volkan Ç.’nin “Gece vakti haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlık” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İstanbuliett otobüsünü çaldımaltepeden taksim iett otobüsünü alan adamistenen ceza

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2021

Sakatlanma numarası yaptı; buz getiren sevgilisine evlenme teklif etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta bir kişi 'hayalet' kılığına girerek Ramazan davulcusunu korkuttu

CHP'li Murat Emir hem çaldı hem söyledi: "Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin"

A Haber muhabirinden 'yandaşsınız' diyen vatandaşa: "Yandaş olacak tabii ki; Erdoğan'a, Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a...

Almanya'ya gri pasaportla gönderilenler konuştu: Vize vermediler, bizle ilgilenen kişi...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Biden'a mektup: Geçen sene Dağlık Karabağ'da olanlardan...

Dilipak'dan Derya Yanık tepkisi: Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz,...

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Sami Selçuk'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt: Mertlikten...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24