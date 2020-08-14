Çakmakla gaz kaçağını kontrol ederken yanıyordu

Bartın'da bir iş yerinde çakmakla gaz kaçağını kontrol eden şahıs, yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da, bir iş yerinde personel, tüple çalışması sırasında tüpte gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Gaz kaçağını ilk önce koklayarak kontrol eden şahıs daha sonra çakmak yakarak gaz kaçağını kontrol etmek istedi.

Bu sırada tüp alev alırken, bir anda alevler yükseldi. Alevlerin çıkmasıyla panikleyen şahıs elindeki hortumu atarak tüpü kapattı. Şahıs, olaydan yara almadan kurtuldu.