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Çakarlı araçtan inen 2. Abdülhamit'in torunu "yolun, yolumuzdur şehzade" sloganlarıyla karşılandı

Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup daha sonra Osmanoğlu'nun öncülüğünde Ayasofya'ya yürüdü

17 Şubat 2021 17:28

2. Abdülhamit'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Sultanahmet'te kendisini 'şehzade' ilan eden fesli bir grup tarafından 'tören'le karşılandı. Çakarlı araçtan indiği görülen Osmanoğlu için “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganları atıldı. 

10 Şubat'a ait olup 13 Şubat'ta paylaşılan görüntülerde, Vefatının 103. yıldönümü için 2. Abdülhamit’in türbesi önünde toplanan Devlet-i Aliyye Ocakları üyeleri, padişahın 4. kuşaktan torunu olan başkanları Kayıhan Osmanoğlu’nu mehter takımı ve “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganlarıyla karşıladı.

Görüntülerde ellerinde 'Devlet-i Aliyye Ocakları' yazılı pankartlar ve başlarında fes bulunan bir grup karşılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup daha sonra Osmanoğlu'nun öncülüğünde Ayasofya'ya yürüyor.

 

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğluabdülhamitabdülhamidsultanahmet

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