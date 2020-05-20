T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cahit Berkay'dan komşularına pencere kenarında mini konser

20 Mayıs 2020 10:13

Sanatçı Cahit Berkay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin penceresinden mini bir konser verdi. Dağ Başını Duman Almış marşını ve Selvi Boylum Al Yazmalım parçasını çalan sanatçının komşuları, Selvi Boylum Al Yazmalım parçasından sonra coşkuyla alkışladı.

Twitter hesabından o anları paylaşan Berkay şu yorumda bulundu:

Bu akşam evimin penceresinde günün önemine binaen Dağ Başını Duman Almış ve Selvi Boylum çaldım. Mahallelilerin tepkisi beni çok duygulandırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Not: Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi ve konserleri çok özlemişim...

ETİKETLER

cahit berkaymini konserselvi boylum alyazmalım19 mayıskarantina

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Temmuz 2020

Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Milleti kandırıyorlar" ifadeleri için açıklama yaptı: Devletimiz dört diyorsa 4’tür

Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Aktaş: Okul bahçelerine dökülen asfalt sağlık yönünden riskli,

Mars'taki Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüleri yayınlandı

Mehmet Tezkan: Tele 1 ve Halk TV'ye verilen cezalar neredeyse iyi oldu diyeceğim..Çünkü!

Gaz şişkinliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 10 kilodan fazla tümör çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MEB açıkladı: Pedagojik formasyon sertifika eğitimleri geçerliliğini yitirdi...

Maç yayınında kıyafet reklamı yapan TRT spikeri Deniz Satar istifa...

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 114...

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak...

"Porno sitesinde seni gördüm" dedi, kızına kurşun yağdırdı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24