Cahit Arf, Jale İnan ve niceleri... Petrol Ofisi'nin 29 Ekim reklamında Cumhuriyetin yetiştirdiği isimler anlatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 1 gün kala markalar reklam filmlerini paylaşmaya devam ediyor. 97. yılını kutlayacak Cumhuriyet için Petrol Ofisi'nin hazırladığı filmde ünlü matematikçi Cahit Arf, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan, ilk kadın muhtar Gül Esin, bilim tarihçisi Aydın Sayılı, ilk kadın gök bilimci ve dekanı Nüzhet Gökdoğan, ünlü fizikçi Feza Gürsey'i hatırası ışığında Cumhuriyetin yetiştirdiği isimler anıldı ve anlatıldı.

Vİdeoda, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; Cumhuriyetimizi yaşatan, yükselten, bugünlere getiren ve daha ileriye taşıyacak kahramanlarımıza minnetle..." denildi.