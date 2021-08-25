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Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı

O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı

25 Ağustos 2021 17:25

Şanlıurfa’da, bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası kendiliğinde hareket etti. Bir market çalışanı caddeye doğru giden bebek arabasını koşarak yakaladı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önüne kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı, caddeye inen bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Şanlıurfabebek arabası

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